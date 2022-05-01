Середняк Серії А продовжує "полювати" на Довбика
Джерело:Циганик LIVE
Італійське Торіно залишається фаворитом у списку клубів, які хочуть оформити перехід найкращого бомбардира УПЛ. Артем Довбик продовжує входити у трансферні плани середняка Серії А.
Інтерес зберігається
Війна поставила на паузу футбол в Україні, але це не заваджає продовжувати цікавитись українськими футболістами. Торіно уважно стежить за забивним форвардом, який закінчив першу частину сезону у статусі найкращого бомбардира ліги.
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Дніпровський клуб може отримати пропозицію від Торіно вже влітку 2022 року. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Все залежить від того, наскільки довго в Україні затягнеться війна, яка може фатально вплинути на новий сезон. Адже нинішній сезон вже достроково закінчений.
Наразі Довбик тренується та грає у футболці Динамо. Форвард приєднався до киян, щоб отримати ігрову практику у благодійних поєдинках. Після чого футболіст разом із динамівцями вирушить у розташування збірної України, за яку зіграє проти Шотландії.Деталі. Довбика з Дніпром-1 пов'язує контракт, який розрахований до кінця 2024 року. За даними Transfermarkt
Торіно – середняк Серії А, після 34-х зіграних матчів клуб йде 11-м у таблиці, маючи у своєму активі 44 очко.
Статистика Довбика у першій частині сезону
- У першому колі Довбик 18 разів з'являвся на футбольному полі. За зіграний час забив 14 голів та зробив 5 результативних передач.
- Завдяки такій статистиці нападник Дніпра-1 став найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками першої частини сезону УПЛ. Футболісту вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова.