Середняк Серії А продовжує "полювати" на Довбика

Італійське Торіно залишається фаворитом у списку клубів, які хочуть оформити перехід найкращого бомбардира УПЛ. Артем Довбик продовжує входити у трансферні плани середняка Серії А.

Інтерес зберігається

Війна поставила на паузу футбол в Україні, але це не заваджає продовжувати цікавитись українськими футболістами. Торіно уважно стежить за забивним форвардом, який закінчив першу частину сезону у статусі найкращого бомбардира ліги.

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Дніпровський клуб може отримати пропозицію від Торіно вже влітку 2022 року. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Все залежить від того, наскільки довго в Україні затягнеться війна, яка може фатально вплинути на новий сезон. Адже нинішній сезон вже достроково закінчений.

Наразі Довбик тренується та грає у футболці Динамо. Форвард приєднався до киян, щоб отримати ігрову практику у благодійних поєдинках. Після чого футболіст разом із динамівцями вирушить у розташування збірної України, за яку зіграє проти Шотландії.

Довбика з Дніпром-1 пов'язує контракт, який розрахований до кінця 2024 року. За даними Transfermarkt , його вартість оцінена лише у 5 мільйонів євро. Однак клуб точно захоче виручити за забивного форварда не менше 15 мільйонів.

Торіно – середняк Серії А, після 34-х зіграних матчів клуб йде 11-м у таблиці, маючи у своєму активі 44 очко.

Статистика Довбика у першій частині сезону