Матч миру за Україну

У Бородянку, яка стала однією з "шрамів на серці України", приїхали ветерани Динамо. У селищі, що у Київській області, відроджується мирне життя.

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Вперше після звільнення від окупації Росії там відбувся футбольний поєдинок. Суперником киян став добровольчий батальйон Байден К.

Команди зійшлись у спекотному товариському матчі. Глядачі, які прийшли на базу ДЮСШ Бородянка, побачили цілу зливу голів. Команди забили на двох аж 10 м'ячів.

У підсумку – 5:5 бойова нічия, у якій перемогла Україна. Динамо приїхало в область хорошим складом, який очолили Олександр Алієв та Олег Саленко.

Ми разом маємо повертати до життя такі міста після руйнувань та якомога більше проводити різних заходів для допомоги місцевим мешканцям та дітям повертатися до спокійного життя без ворогів,

– йдеться у пості.

Нагадаємо, що моторошні кадри зі зруйнованої Бородянки облетіли увесь світ. Загарбники у цій місцевості творили справжні звірства над людьми та тваринами. На щастя, на початку квітня ЗСУ вигнало ворогів із області.

Повний текст із публікації з фейсбуку

ДЮФК Титан Київ працює, допомагає дітям та дорослим організовуючи чудові спортивні заходи для популяризації здорового способу життя та патріотизму. Друзі, ми пишемо історію разом.

Вперше після звільнення від окупації Росії нашого міста Бородянка, пройшов великий футбольний захід. Сьогодні керівництво клубу та тренери провели дуже чудовий день у місті герої Бородянка. Матч миру за Україну. Гра відбувалась на базі ДЮСШ Бородянка між командами Добровольчий батальйон Байден К та ветеранами Динамо Київ. Матч завершився 5:5, перемогла Україна. Ми разом маємо повертати до життя такі міста після руйнувань та якомога більше проводити різних заходів для допомоги місцевим мешканцям та дітям повертатися до спокійного життя без ворогів.

За ініціативою нашого футбольного клубу, разом з нашими друзями Громадський центр соціально-гуманітарної допомоги України, ГО Польова, батальйон Байден К, Лілія Пашинна, ФК Рубікон Київ, Михайло Присяжнюк. Пройшов великий історичний захід для мешканців Бородянки, куди приїхали справжні легенди київського Динамо. Окрема подяка ДЮСШ Бородянка та Бородянській селищній раді за допомогу та підтримку заходу. Все буде Україна. Дякуємо команді Зірки українського футболу за чудову гру та підтримку життя у місті Бородянка.

Попереду дуже багато роботи. На нас чекають наші футболісти для яких вже заплановано багато футбольних свят. За наш спокій та змогу працювати з дітьми