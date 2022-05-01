Вперше після звільнення від окупації Росії там відбувся футбольний поєдинок. Суперником киян став добровольчий батальйон Байден К.
Команди зійшлись у спекотному товариському матчі. Глядачі, які прийшли на базу ДЮСШ Бородянка, побачили цілу зливу голів. Команди забили на двох аж 10 м'ячів.
У підсумку – 5:5 бойова нічия, у якій перемогла Україна. Динамо приїхало в область хорошим складом, який очолили Олександр Алієв та Олег Саленко.
Ми разом маємо повертати до життя такі міста після руйнувань та якомога більше проводити різних заходів для допомоги місцевим мешканцям та дітям повертатися до спокійного життя без ворогів, – йдеться у пості.
Нагадаємо, що моторошні кадри зі зруйнованої Бородянки облетіли увесь світ. Загарбники у цій місцевості творили справжні звірства над людьми та тваринами. На щастя, на початку квітня ЗСУ вигнало ворогів із області.