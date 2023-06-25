У неділю, 25 червня, відбулися фінальні змагання синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Україна здобула третю медаль на змаганнях Європейських ігор-2023 у цьому виді спорту, пише 24 Канал.

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Друга медаль на Європейських іграх для обох стрибунів

Для Болюха та Середи ця перемога вже не перша на турнірі у Ряшові: Олексій здобув командне "золото" у змішаній команді, а Кирило разом із Ксенією Байло тріумфував у стрибках з 10-метрової вишки. Також спортсмени вперше в історії стали чемпіонами Європи у цій дисципліні!

Українські спортсмени захопили лідерство після першого стрибка й трималися на вершині до п'ятого, коли їх перегнав дует із Великої Британії. Але 83.16 бала за ґвинтовий стрибок у шостій спробі повернули Болюха та Середу на перше місце, що й принесло Україні третю перемогу на турнірі. До трійки також увійшов дует з Великої Британії та Італії.

Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 метрів