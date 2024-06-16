Покарали друзів Росії: Англія стартувала на Євро-2024 з перемоги над Сербією

Сербія дала бій Англії, але так і не змогла забити Пікфорду. Перемогу "трьом левам" приніс ранній гол від Джуда Беллінгема.

Сербія – Англія 0:1

Гол: Беллінгем, 13.

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи з футболу відбулись два матчі групи D. У першій зустрічі квартету Словенія розписала нічию із Данією, пише 24 Канал.

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Стартова навала Англії

А на пізній вечір був винесений матч за участю головного фаворита групи та усього турніру Англії. Команда Гарета Саутгейта у Гельзенкірхені протистояла Сербії. Обидві команди підійшли до зустрічі без суттєвих кадрових втрат.

Єдиним пошкодженням у Англії була травма Люка Шоу, але захисника Манчестер Юнайтед замінив Кіран Тріпп'єр. Також Саутгейт відважився виставити в центрі поля номінального правого захисника Трента Александера-Арнольда.

Англійці забрали м'яч до своїх ніг та майже не давали шансів сербам до перерви. Навала дозволила "трьом левам" відкрити рахунок на 13 хвилині. Беллінгем відгукнувся на подачу Сака та головою вколотив м'яч у ворота Райковича.

Одним з найбільш небезпечних гравців у першому таймі був Александер-Арнольд, який не цурався бити здаля. Також загострювали гру Сака та Беллінгем. Серби ж прийшли до тями вже після перерви.

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Сербія не дотисла

У другому таймі Англія віддала Сербії ініціативу, що дозволило балканцям створити кілька гострих моментів. Стоунзу та Гуехі довелось чимало разів рятувати ворота Пікфорда. Англія ж вирівняла гру під завісу матчу, особливо небезпечним був удар Кейна впритул.

Райкович продемонстрував дива реакції та перевів м'яч у поперечину. Зрештою Англія таки довела справу до мінімальної перемоги та очолила групу С. Натомість серби відкладають набір очок на ігри зі Словенією та Данією.

Відеоогляд матчу Сербія – Англія: