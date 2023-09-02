Дубль українця врятував Сент-Джонстон від поразки в матчі чемпіонату Шотландії: відео голів
Український півзахисник шотландського Сент-Джонстона Максим Кучерявий відкрив лік своїм голам в елітному дивізіоні. Уродженець Києва став героєм поєдинку проти Данді Юнайтед.
Сент-Джонстон – Данді Юнайтед 2:2
Голи: Кучерявий, 82, 90+6 – Тіффоні, 35, Леймі, 58
У суботу, 2 вересня, в Шотландській Прем'єр-лізі відбувся матч 4-го туру між командами Сент-Джонстон та Данді Юнайтед. Хавбек господарів поля Максим Кучерявий розпочав гру на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.
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Дебютні голи Кучерявого в еліті
У першому таймі гості повели в рахунку – результативним ударом відзначився Скотт Тіффоні. По перерві гравці Данді подвоїли свою перевагу. Гол на свій рахунок записав центрбек Рікі Леймі.
Здійснити камбек Сент-Джонстону допоміг Максим Кучерявий, який з'явився на полі на початку другого тайму. На 82-й хвилині поєдинку український хавбек скоротив відставання. А на 6-й компенсованій хвилині Максим врятував свою команду від поразки, оформивши дубль.
До речі, Кучерявий вперше відзначився результативними ударами в елітному дивізіоні й одразу оформив дубль.
Відеоогляд матчу Сент-Джонстон – Данді Юнайтед
Що відомо про Максима Кучерявого
- Хавбек Сент-Джонстона народився в Києві, де розпочав займатися футболом в ДЮСШ-15.
- У січні 2021 року Кучерявий підписав контракт з шотландським Сент-Джонстоном.
- Спочатку українець набирався досвіду в другій команді "святих" та трохи поїздив по орендах.
- Свій дебютний сезон в елітному дивізіоні Максим провів торік, але відзначитися результативними діями не зумів.
- В нинішньому сезоні Кучерявий вперше забив за Сент-Джонстон, відзначившись в матчі Кубка ліги. Загалом він зіграв за основну команду 15 матчів та забив 3 голи.
- Напередодні молодіжного чемпіонату Європи-2023 Руслан Ротань викликав Кучерявого до лав збірної. За "синьо-жовтих" Максим зіграв у двох матчах та забив 1 гол.