Дубль українця врятував Сент-Джонстон від поразки в матчі чемпіонату Шотландії: відео голів

2 вересня 2023, 20:40
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Український півзахисник шотландського Сент-Джонстона Максим Кучерявий відкрив лік своїм голам в елітному дивізіоні. Уродженець Києва став героєм поєдинку проти Данді Юнайтед.

Сент-Джонстон – Данді Юнайтед 2:2

Голи: Кучерявий, 82, 90+6 – Тіффоні, 35, Леймі, 58

У суботу, 2 вересня, в Шотландській Прем'єр-лізі відбувся матч 4-го туру між командами Сент-Джонстон та Данді Юнайтед. Хавбек господарів поля Максим Кучерявий розпочав гру на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.

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Дебютні голи Кучерявого в еліті

У першому таймі гості повели в рахунку – результативним ударом відзначився Скотт Тіффоні. По перерві гравці Данді подвоїли свою перевагу. Гол на свій рахунок записав центрбек Рікі Леймі.

Здійснити камбек Сент-Джонстону допоміг Максим Кучерявий, який з'явився на полі на початку другого тайму. На 82-й хвилині поєдинку український хавбек скоротив відставання. А на 6-й компенсованій хвилині Максим врятував свою команду від поразки, оформивши дубль.

До речі, Кучерявий вперше відзначився результативними ударами в елітному дивізіоні й одразу оформив дубль.

Відеоогляд матчу Сент-Джонстон – Данді Юнайтед

Що відомо про Максима Кучерявого

  • Хавбек Сент-Джонстона народився в Києві, де розпочав займатися футболом в ДЮСШ-15.
  • У січні 2021 року Кучерявий підписав контракт з шотландським Сент-Джонстоном.
  • Спочатку українець набирався досвіду в другій команді "святих" та трохи поїздив по орендах.
  • Свій дебютний сезон в елітному дивізіоні Максим провів торік, але відзначитися результативними діями не зумів.
  • В нинішньому сезоні Кучерявий вперше забив за Сент-Джонстон, відзначившись в матчі Кубка ліги. Загалом він зіграв за основну команду 15 матчів та забив 3 голи.
  • Напередодні молодіжного чемпіонату Європи-2023 Руслан Ротань викликав Кучерявого до лав збірної. За "синьо-жовтих" Максим зіграв у двох матчах та забив 1 гол.
Автор: Сергій Шаховець