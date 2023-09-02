Дубль українця врятував Сент-Джонстон від поразки в матчі чемпіонату Шотландії: відео голів

Український півзахисник шотландського Сент-Джонстона Максим Кучерявий відкрив лік своїм голам в елітному дивізіоні. Уродженець Києва став героєм поєдинку проти Данді Юнайтед.

Сент-Джонстон – Данді Юнайтед 2:2

Голи: Кучерявий, 82, 90+6 – Тіффоні, 35, Леймі, 58

У суботу, 2 вересня, в Шотландській Прем'єр-лізі відбувся матч 4-го туру між командами Сент-Джонстон та Данді Юнайтед. Хавбек господарів поля Максим Кучерявий розпочав гру на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.

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Дебютні голи Кучерявого в еліті

У першому таймі гості повели в рахунку – результативним ударом відзначився Скотт Тіффоні. По перерві гравці Данді подвоїли свою перевагу. Гол на свій рахунок записав центрбек Рікі Леймі.

Здійснити камбек Сент-Джонстону допоміг Максим Кучерявий, який з'явився на полі на початку другого тайму. На 82-й хвилині поєдинку український хавбек скоротив відставання. А на 6-й компенсованій хвилині Максим врятував свою команду від поразки, оформивши дубль.

До речі, Кучерявий вперше відзначився результативними ударами в елітному дивізіоні й одразу оформив дубль.

Відеоогляд матчу Сент-Джонстон – Данді Юнайтед

Що відомо про Максима Кучерявого