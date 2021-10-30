Сенсаційний розгром: Костюк вибила переможницю US Open у чвертьфіналі турніру в Румунії

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу турніру серії WTA 250 у Клуж-Напоці, Румунія, обігравши чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану – 6:2, 6:1.

Емма Радукану – Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)

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Костюк впевнено розпочала матч, одразу вигравши чужу подачу. Після цього українка зробила ще один брейк, програвши суперниці в сеті лише два розіграші.

У другій партії Костюк програла тільки один гейм та впевнено виграла матч, який тривав рівно годину.

Відео перемоги Костюк

Слід зазначити, що цього року Радукану сенсаційно перемогла на турнірі Великого шолома – US Open.