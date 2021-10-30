Эмма Радукану – Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)
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Костюк уверенно приступила к матчу, сразу выиграв чужую подачу. После этого украинка сделала еще один брейк, проиграв сопернице в сете всего два розыгрыша.
Во второй партии Костюк проиграла только один гейм и уверенно выиграла матч, который длился ровно час.
Видео победы Костюк
Следует отметить, что в этом году Радукан сенсационно победил на турнире Большого шлема – US Open.
- Это третий полуфинал для Костюка в этом сезоне. Ее следующей соперницей станет первая сеяная двукратная победительница турниров серии Большого шлема Симона Халеп. Недавно они играли на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда сильнее оказалась румынка (6:7, 1:6).