Емма Радукану – Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)
Дивіться також Світоліна першою серед тенісистів отримає іменну зірку у Києві
Костюк впевнено розпочала матч, одразу вигравши чужу подачу. Після цього українка зробила ще один брейк, програвши суперниці в сеті лише два розіграші.
У другій партії Костюк програла тільки один гейм та впевнено виграла матч, який тривав рівно годину.
Відео перемоги Костюк
Слід зазначити, що цього року Радукану сенсаційно перемогла на турнірі Великого шолома – US Open.
- Це третій півфінал для Костюк цього сезону. Її наступною суперницею стане перша сіяна дворазова переможниця турнірів серії Великого шолома Сімона Халеп. Нещодавно вони грали на турнірі в Індіан-Уеллсі і тоді сильнішою виявилася румунка (6:7, 1:6).