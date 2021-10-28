Сенсаційний розгром: Баварія бойовим складом поступилася Боруссії М у Кубку Німеччини

Баварія дивовижним чином провалила поєдинок 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Борусії з Менхенгладбаху. Матч на стадіоні "Боруссія-Парк" завершився перемогою господарів з рахунком 5:0.

Боруссія М – Баварія 0:5

Голи: Коне, 2, Бенсебаїні, 15, 21 (пен.), Емболо, 51, 58

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Мюнхенці примудрилися пропустити три м'ячі лише за стартову 21 хвилину. Рахунок у самому дебюті відкрив 20-річний хавбек Куадіо Коне, а потім дублем відзначився Ремі Бенсебаїні. Один із голів алжирський лівий захисник забивав із пенальті.

У другому таймі Бріл Емболо оформив дубль і зробив підсумковий рахунок на табло 5:0.