Сенсація Шерифа Вернидуба, нічия Барселони: результати та відео Ліги Європи 17 лютого
У четвер, 17 лютого, відбулося вісім поєдинків у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Не обійшлося без сенсацій. Результати матчів на Спорт24.
Боруссія несподівано поступилася шотландському Рейнджерс. Відзначимо нічию Наполі на полі Барселони.
Продовжує дивувати молдовський Шериф. Команда Юрія Вернидуба, яка вибила з єврокубків донецький Шахтар, цього разу взяла гору над міцною португальською Брагою, повідомляє 24 канал.
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Барселона – Наполі 1:1
Голи: Торрес, 59 (пен.) – Зеліньскі, 29
Боруссія Д – Рейнджерс 2:4
Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 – Таверньє, 38 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (авт.)
Зеніт – Бетіс 2:3
Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родрігес, 8, Вілліан Хосе, 18, Гвардадо, 41
Шериф – Брага 2:0
Голи: С. Тілль, 43 (пен.), Траоре, 83
Аталанта – Олімпіакос 2:1
Голи: Дьїмсіті, 61, 63 – Соареш, 16
Порту – Лаціо 2:1
Голи: Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23
РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад 2:2
Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (пен.)
Севілья – Динамо Загреб 3:1
Голи: Ракітіч, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршіч, 41