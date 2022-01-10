Сенегал виграв в Зімбабве завдяки голу з пенальті на 90+7 хвилині: його забив Мане

Сенегал у першому матчі на Кубку африканських націй здобув перемогу завдяки пенальті, який призначили вже у компенсований час. Удар з позначки реалізував Мане.

Сенегал на Кубку африканських націй потрапив до групи з Малаві, Гвінеєю та Зімбабве. У першому матчі команда ледве здобула перемогу в матчі проти Зімбабве.

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Попри 27 ударів по воротах на дві команди (правда в площину воріт була лише п'ять), переможця визначили лише в компенсований арбітром час. Єдиний гол в матчі було забито з пенальті.

На 90+5 хвилині Келвін Мадзонгве зіграв рукою у власному штрафному. Арбітр спочатку призначив пенальті. Але згодом вирішив переглянути епізод на відеоповторі, який підтвердив гру рукою.

Виконувати пенальті на 90+7 хвилині пішов Садьо Мане. Футболіст Ліверпуля без проблем реалізував удар, який і приніс перемогу "левам Терангі".

Відео голу з пенальті Садьо Мане