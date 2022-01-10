Турнір пройде у лютому протягом десяти днів під час зимових зборів та транслюватиметься на телеканалах "Футбол".

До слова Після вдалого дебюту за Реал: Лунін потрапив під приціл чемпіона Нідерландів

Давно хотіли і ось, цього міжсезоння телеканали Футбол організують у Туреччині футбольний турнір і трансляцію всіх матчів. Подія для нас неординарна, тому раніше ми проводили виключно трансляції, а зараз це організація всього заходу довжиною в 10 днів. Це оренда стадіонів, реєстрація турніру в турецькій Федерації, судді, погодження з учасниками дат матчів та знову ж таки підготовка прямих трансляцій,

– почав Денисов

У турніру вже є назва, але імена учасників поки що не розкриваються.

"Ми назвали турнір "Winter Cup 2022", у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Це будуть команди, які нині динамічно розвиваються та команди, які оголосили про масштабний рестарт. Усі зіграють із усіма. Старт турніру на початку лютого.

У нас вже є партнери та спонсори турніру, скоро ми про всіх і про все розповімо, дати турніру, формат, які клуби зіграють", – написав Денисов.

Турнірне становище в чемпіонатах України