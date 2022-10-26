Промах ціною в 1,8 мільйона євро: відео дикого фейлу від форварда Шахтаря в Лізі чемпіонів

Донеччани могли вирвати перемогу у Глазго, однак дикого промаху припустився Данило Сікан в кінцівці гри. Нападник не влучив у порожні ворота з п'яти метрів.

У п'ятому турі Ліги чемпіонів Шахтар зіграв на виїзді внічию із Селтіком. У першому таймі рахунок відкрив Якумакіс, а вже по перерів Мудрик зрівняв рахунок, пише 24 канал.

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Шотландці були ближчими до перемоги, однак один момент міг перевернути гру і принести донеччанам три очки. На 72 хвилині Мудрик на швидкості проскочив захисника Селтіка і вийшов на побачення із Хартом.

Михайло вирішив не бити сам, а віддав на Сікана, який біг паралельно. Однак Данило примудрився не потрапити по порожнім воротам метрів з п'яти. Тому можна сказати, що цей момент коштував "гірникам" перемоги.

Відео фейлу Сікана:

Цікаво, що цей промах по суті коштував донеччанам чималої суми, а саме 1,87 мільйона євро. Згідно з умовами виплат від УЄФА, команди отримують по 930 тисяч євро за нічию та по 2,8 мільйона за перемогу. Втім на турнірну перспективу Шахтаря це не вплинуло.

Лейпциг переграв у паралельному матчі Реал (3:2) і відірвався від донеччан на три бали. Тільки перемога над німцями у Варшаві в останньому турі дозволить українцям вийти в плей-офф. У разі втрати очок "гірники" відправляться в Лігу Європи.