Шахтар ефектно зрівняв рахунок у матчі з Селтіком: відео неймовірної гармати Мудрика

"Гірники" невдало почали зустріч у Глазго, програвши перший тайм. Втім вдала контратака після перерви дозволила підопічним Йовічевіча відновити паритет.

У ці хвилини Шахтар проводить матч 5 туру Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча грає на виїзді проти Селтіка у Глазго, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм виявився за шотландцями. Після помилки в обороні гостей відзначився Якумакіс. Однак після перерви Шахтар підтиснув суперника і вже на 58 хвилині зрівняв рахунок.

"Гірникам" вдалась ефективна контратака. Сікан, який вийшов на заміну, відпасував в центрі поля на Мудрика. Вінгер на швидкості добіг до карного майданчика суперника, змістився в центр і завдав видовищного пострілу здалека. Харт виявився неготовий до цього.

Відео голу Мудрика:

Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.

Турнірна таблиця групи F