Підтримайте цього козака, – Мудрик заступився за Сікана після божевільного промаху в ЛЧ

Данило Сікан міг принести перемогу Шахтарю над Селтіком у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Нападник став автором фейлу року.

21-річний форвард Шахтаря з'явився на футбольному полі по ходу другого тайму, замінивши Лассіну Траоре. На 72-й хвилині Данило Сікан змарнував вбивчий момент.

Як це було Промах ціною в 1,8 мільйона євро: відео дикого фейлу від форварда Шахтаря в Лізі чемпіонів

Мудрик: В усіх бувають невдалі дні

Мудрик на швидкості проскочив захисника Селтіка і вийшов на побачення із голкіпером Хартом. Михайло не став егоїстично пробивати, а віддав на Сікана, який паралельно прибіг у штрафний суперника. Однак Данило перебуваючи з м'ячем перед порожніми воротами примудрився не потрапити у володіння господарів.

Цей дикий промах Сікана коштував Шахтарю, можливу, навіть перемоги.

Після фінального свистка єдиний автор голу "гірників" Мудрик закликав фанатів підтримати Данила. Адже після таких промахів на футболістів виливають чимало критики та бруду.

Михайло виклав у сторіс в інстаграмі фото Сікана.

Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака. В усіх бувають невдалі дні. Але те, як він виходить і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку. Дякую за розуміння,

– попросив Мудрик.



Мудрик захистив Сікана після шаленого промаху / Скриншот із сторіс Михайла

Нагадаємо, що мирова 1:1 з Селтіком гарантувала Шахтарю єврокубкову весну. Бодай у плей-офф Ліги Європи підопічні Ігоря Йовічевіча вже точно зіграють.

В останньому турі донеччани зіграють проти РБ Лейпцига, з яким позмагаються за 2-ге місце у групі, яке дозволить вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

У новому сезоні Сікан провів у футболці Шахтаря 10 матчів, у яких відзначився 4 голами та одним асистом.