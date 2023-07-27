Пахне зрадою: фанат Дніпра "знищив" Селезньова, який виплив у Дніпро-1

У березні 2023 року Євген Селезньов закінчив свою футбольну кар'єру. 6 червня відбувся прощальний матч нападника, який мав благодійну мету.

Однак навіть після закінчення футбольної кар'єри Селезньов не збирається прощатись із улюбленою грою мільйонів. Євген не бачить себе у ролі наставника, але може отримати роботу у структурі одного з клубів УПЛ.

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Казав, що ніколи не буде у структурі Дніпра-1

Подейкують, що колишній нападник може виплисти у Дніпро-1. Там Селезньову запропонують посаду заступника виконавчого директора Андрія Русола. Євген буде відповідати за селекцію у дніпровському клубі.

Після такої інформації активізувались фанати того старого та доброго Дніпра, який під керівництвом Мирон Маркевича дійшов до фіналу Ліги Європи-2015.

Один із лідерів ультрас Дніпра із прізвиськом "Юджин" висловив свою думку щодо Селезньова та його, можливо, майбутньої посади у Дніпрі-1. Фанат розкритикував рішення Євгена, який божився ніколи не працювати у клубі, який за словами уболівальника, викинув його та зруйнував команду.

Також уболівальник зацікавився, як Селезньов взагалі виїхав з кордон, якщо він вже не футболіст якоїсь із команд.

Селезньова помітили на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Дніпро-1 – Панатінаїкос, який 25 липня відбувся у Кошице. Євген був біля лави запасних дніпрян і бейджиком на шиї. Такі ж мали представники українського клубу. Дніпро-1 без шансів програв грекам 1:3.



Селезньов на матч Дніпро-1 – Панатінаїкос / Фото з інстаграму 3.0 Український футбол

Цікаво, Селезньов виїхав за кордон як волонтер? Взагалі це піз**ц. Нах*й було співати всі ті пісні фанатам Край наш козацький...ск, ніколи не перейду...Щоб піти працювати на того, хто тебе вже кинув і зруйнував клуб, де ти грав кращі свої роки...Хочеться вимити руки…,

– написав фанат Дніпра.

Відзначимо, що не лише Селезньов грав за Дніпро. Із 2003-го по 2011-й роки (до кінця кар'єри) Андрій Русол теж виступав за Дніпро.

Селезньов провів у Дніпрі кращі свої роки