Сексизм чи невдалий жарт: горе-арбітра Серії А тимчасово відсторонили від суддівства

Перед матчем Лечче – Сассуоло стався епізод, який отримав своє продовження вже після фінального свистка. Головним його автором став арбітр поєдинку Хуан Лука Саккі.

Поєдинок закінчився нічиєю 1:1, а найцікавіше було після фінального свистка. Головного арбітра матчу Хуана Луку Саккі відсторонили від роботи на один тур.

Цікаво Динамо покарало футболістів-порушників, які запалювали на вечірці під час комендантської години

Знайшов виправдання своїм діям

А все через те, що 38-річний італійський рефері не потиснув руку своїй колезі Франчесці Ді Монте, яка працювала боковим лайнсменом у тому поєдинку. Вона привіталась із іншим боковим рефері та простягнула руку до Сакки, але той відвів руку та потиснув її капітану Лечче.

Сакка потиснув руку іншим своїм асистентам та капітанам обох клубів, окрім жінки-судді.

Сама Ді Монте доволі спокійно та із моментальною посмішкою відреагувала на цей момент із відсутністю рукостискань.

Відео, як жінці-судді не потиснули руку

Сам головний арбітр після отриманого покарання вирішив знайти виправдання, яке і так його не врятує від дискваліфікації на один тур. За словами Сакки, він хотів просто пожартувати над колегою, але аж ніяк не хотів таким вчинком проявити жест сексизму.

Відзначимо, що у футболі сексистські моменти є доволі розповсюдженими. Багато хто не розуміє, як дівчата можуть грати в улюблену гру мільйонів.

Прояви сексизму також були в УПЛ. Слід лиш пригадати епізод із нападником Динамо Владиславом Ванатом, який заявив, що не бачив, щоб на топ-матчах європейських ліг працювали судді-жінки, як це було на грі киян під суддівством Катерини Монзуль. За ці слова форвард отримав 3-матчеву дискваліфікацію.