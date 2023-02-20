Переспав із дружиною товариша по команді: у стані суперника Шахтаря спалахнув секс-скандал

У французькому Ренні розгорнувся скандал. Секс-скандал спалахнув між футболістами напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

В епіцентрі скандалу опинились два футболісти Ренна – Флавьєн Те та Ловро Маєр. У соціалних мережах розлетілась інформація, що начебто Те переспав із дружиною хорватського партнера по команді.

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Відповідь на наклеп у бік футболіста

Те, якого звинувачують у секс-скандалі, прокоментував такі про себе чутки. Флавьєн спростував таку інформацію, він ні з ким не спав. Окрім цього центральний півзахисник французького клубу погрожує тому, хто роздув такі чутки солідним штрафом у розмірі 12 тисяч євро.

Мене щойно проінформували про необґрунтовані та неприйнятні чутки, що поширюються у твітері. Це повідомлення, які стосуються моєї родини, мого товариша по команді та його родичів, а також клубу, неприйнятні. (...) Ганьба,

– прокоментував Те.



Те пояснив чутки про роман із дружиною Маєра / Скриншот із інстаграму Флавьєна

Цікаво, що інцидент у соцмережах роздули напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Нагадаємо, що перша гра між цими командами закінчилась перемогою "гірників" 2:1. У складі донеччан голами відзначились Дмитро Криськів та Артем Бондаренко. Єдиним автором голу Ренна став Карл Токо Екамбі.

Те провів весь матч на лаві запасних, а Маєр з'явився на полі на 77-й хвилині замість автора єдиного голу у ворота донецького клубу.

Флавьєн Те у поточному сезоні провів за Ренн 30 матчів, у яких забив 2 голи та віддав стільки ж результативних передач.

Хорватський півзахисник Ловро Маєр відіграв вже 28 поєдинків, у яких відзначився 2 м'ячами та 4 асистами.

Їх друга зустріч відбудеться 23 лютого.

19 лютого Ренн впевнено переміг вдома Клермон у рамках Ліги 1 – 2:0. Суперник Шахтаря після 24-х турів йде на 5-му місці у французькій першості, маючи у своєму активі 43 бали.