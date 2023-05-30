Наречена для Ломаченка: секс-символ боксу обрала для себе ідеального чоловіка
Джерело:Інстаграм Ебані Бріджес
Чемпіонка IBF у легкій вазі Ебані Бріджес у Instagram відповіла на провокативні запитання своїх вболівальників. Сексуальна блондинка зробила несподіваний вибір серед топ-боксерів.
Австралійку Ебані Бріджес, яку за ефектні форми називають секс-символом боксу, вболівальники запитали, за кого б вона погодилася вийти заміж з трійки кандидатів: Василь Ломаченко, Девін Хейні та Джервонта "Танк" Девіс. Також фанати блондинки поцікавилися, з ким вона хотіла провести ніч, а кого б вбила.
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Що скаже дружина Ломаченка
Володарка чемпіонського титулу IBF несподівано обрала на роль чоловіка українського боксера з Білгорода-Дністровського.
Ха-ха-ха. Заміж – Ломаченко. Секс – Танк. Вбити – Хейні. Навіть не знаю, які у мене відчуття від таких відповідей. Але я б однозначно хотіла вийти заміж за Лому. Схоже, він більше за інших підходить на роль чоловіка,
– відповіла блондинка.
Нагадаємо, що 20 травня Василь Ломаченко рішенням суддів програв бій абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. Очевидно, що американський боксер викликає антипатію не лише у Ломи, але й у "Королеви зважувань".
Зазначимо, що нині серце ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка зайняте. У 2008 році боксер одружився з призеркою чемпіонату Європи зі спортивної акробатики Оленою. Пара виховує двох дітей: сина Анатолія та доньку Вікторію.
Що відомо про Ебані Бріджес
- Австралійська боксерка Ебані Бріджес дебютувала на професійному рингу у 2019 році.
- У 2022 році стала чемпіонкою світу у найлегшій вазі за версією IBF.
- На її рахунку 9 перемог у 10 поєдинках.
- Сексуальна блондинка запам'яталася яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".