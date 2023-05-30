Невеста для Ломаченко: секс-символ бокса выбрала для себя идеального мужчину

Чемпионка IBF в легком весе Эбани Бриджес в Instagram ответила на провокационные вопросы своих болельщиков. Сексуальная блондинка сделала неожиданный выбор среди топ-боксеров.

Австралийку Эбани Бриджес, которую за эффектные формы называют секс-символом бокса, болельщики спросили, за кого она согласилась бы выйти замуж из тройки кандидатов: Василий Ломаченко, Девин Хейни и Джервонта "Танк" Девис. Также фанаты блондинки поинтересовались, с кем она хотела провести ночь, а кого бы убила.

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Что скажет жена Ломаченко

Обладательница чемпионского титула IBF неожиданно выбрала на роль мужа украинского боксера из Белгорода-Днестровского.

Ха-ха-ха. Замуж – Ломаченко. Секс – "Танк". Убить – Хейни. Даже не знаю, какие у меня ощущения от таких ответов. Но я бы однозначно хотела выйти замуж за Лома. Похоже, он больше других подходит на роль мужа.

– ответила блондинка.

Напомним, что 20 мая Василий Ломаченко решением судей проиграл бой абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни. Очевидно, что американский боксер вызывает антипатию не только у Ломы, но и у "Королевы взвешиваний".

Отметим, что сейчас сердце экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко занято. В 2008 году боксер женился на призерке чемпионата Европы по спортивной акробатике Еленой. Пара воспитывает двоих детей: сына Анатолия и дочь Викторию.

Что известно об Эбани Бриджес

Австралийская боксер Эбани Бриджес дебютировала на профессиональном ринге в 2019 году.

В 2022 году стала чемпионкой мира в самом легком весе по версии IBF.

На ее счету 9 побед в 10 поединках.

Сексуальная блондинка запомнилась яркими перформансами на церемонии взвешивания, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

Эбани Бриджес на взвешивании / instagram.com/ebanie_bridges