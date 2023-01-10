Перед лицем смерті: футболіст Боруссії розповів, що мотивувало його побороти рак
Джерело:Sport Bild
Себастьян Аллер вийшов переможцем з дуелі зі страшною хворобою. Форвард Боруссії Дортмунд розповів про те, як боровся зі смертю.
Себастьян Аллер уже повернувся до тренувань з Боруссією Дортмунд. Івуарійський нападник надвмотивовано долав складний період у своєму житті.
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Футболіст розповів, що ні на секунду не задумався про програш у цій ситуації. Футболіст націлювався тільки на перемогу.
Коли я дізнався діагноз, я не заплакав. Я одразу ж подумав: "Я мушу пройти через це зараз. Давай зробимо це!". Я не мав іншого варіанту. Я одразу знав, що я не маю вибору. У такій ситуації вибір обмежений. Ти не допоможеш собі, якщо дійдеш депресії,
– розповів Аллер.
Себастьян також розповів, що думка про його близьке оточення мотивувало футболіста вилізти з цієї ями.
Я ніколи не задумувався про смерть. Я сказав собі: "Зберігай позитивний настрій, будь поряд із сім'єю та друзями. Ти не один. Пройди через це разом із ними, – зазначив Аллер.
Ситуація Себастьяна
- Аллер приєднався до Боруссії 6-го липня 2022 року, пройшовши медобстеження.
- Гравця брали на заміну Голанду. Алле підходив під критерії "голеадора", оскільки в торішній ЛЧ, він забив 11 голів у 8 матчах.
- Пройшло 12 днів після підписання Себастіана Боруссією, як у футболіста виявили злоякісну пухлину яєчка.
- Алле так і не встиг дебютувати за "жовто-чорних".
- Пройшло пів року, Аллер переніс дві операції та пройшов курс хімієтерапії. На щастя, лікування дало бажаний результат, що подарувало змогу Аллеру готуватись до футбольних матчів.