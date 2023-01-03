Повернувся сильнішим: нападник Боруссії Дортмунд переміг рак яєчка

Форвард дортмундської Боруссії Себастіан Алле повернувся до тренувань. Гравцю вдалось побороти рак яєчка.

Алле готується, аби нарешті вийти на поле в кольорах дортмундської Боруссії. Гравець пройшов довгий шлях, щоб досягнути цієї цілі.

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Себастіан надмотивований після такого життєвого випробування. Гравець з нетерпінням чекає свого дебюту за німецький колектив:

З Новим роком усіх! Для мене він починається дуже добре, тому що це синонім повернення на поле! 2022 рік був непростим, але він підготував мене до нових викликів, які запропонує мені 2023-й. З нетерпінням чекаю на зустріч з усіма вами,

– написав Алле.

Ситуація Алле