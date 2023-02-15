5 лютого російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу були зруйновані корпуси університету і житловий будинок. Працівники СБУ затримали ймовірного коригувальника вогню.

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Харківський ветеран спорту коригував вогонь по рідному місту

Ним виявився місцевий житель, велосипедист-марафонець Андрій Нечепоренко. Про це повідомив харківський журналіст Павло Федосенко у своєму телеграм-каналі.

А ось і наш герой. Нечепоренко Андрій Станіславович, 1962 року народження. КМС з усіх видів спорту, велосипедист, турист, марафонець, рекордсмен, призер, методист Академії неперервної освіти. Сам пише, що відвідував росію та білорусь після 2014 року. 5 лютого (в день ракетного удару по ХДАМГу та будинку поруч) написав, що "жизнь продолжается, люди живут и выживают". Затримали чемпіона на місці злочину, коли фіксував наслідки прильоту. Напевно, думав, що дідусь на велосипеді з GoPro нікому не впаде у вічі. Але його на той момент вже щільно вели,

– йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Андрій Нечепоренко / фото телеграм-канала Павла Федосенка

Затриманий був методистом Академії неперервної освіти / фото телеграм-канала Павла Федосенка

Зазначимо, що працівники СБУ також встановили його російських кураторів. Зрадник давно співпрацював з терористами. Він фіксував місця дислокації ЗСУ, блокпости та об'єкти критичної інфраструктури. Усі дані ветеран спорту ретельно збирав і передавав ворогу.

Переписка підозрюваного з кураторами / фото СБУ

Ворожий агент комунікував з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На "завдання" зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження.