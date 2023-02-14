Дмитро Кулеба опублікував відео у твіттері, на якому зображені деякі українські спортсмени, які загинули внаслідок російського військового вторгнення. Серед яких є як ті, які пішли захищати Україну на фронт, так і зовсім юні спортсмени, які загинули внаслідок російських обстрілів.

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гімнастка Катерина Дяченко, 11 років

десятиборець Володимир Андрощук, 22 роки

біатлоніст Евген Малишев, 19 років

фігурист Дмитро Шарпар, 25 років

Загалом за час російського вторгнення загинуло понад 220 українських спортсменів та тренерів. І вони вже не виступлять на Олімпіаді, чи не підготують спортсменів, які могли б принести Україні нагороди.

"Метою Олімпійського руху, згідно з Олімпійською хартією, є сприяння спорту "в дусі дружби, солідарності та чесної гри". Росія руйнує не лише чесну гру, а й життя українських спортсменів. Реальна чесна гра – це відсторонити російських спортсменів від Олімпійських ігор", – підсумував Дмитро Кулеба.