У 2021 році УАФ випустила ексклюзивний календар на 2022 рік, який був приурочений до 30-річчя незалежності українського футболу. Гарна ідея була зіпсована прикрою помилкою, через яку на карті України зникла Закарпатська область.
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Втім, УАФ оперативно провела розслідування і знайшла винного у інциденті. Виявилося, що помилка була допущена дизайнером календаря. Винний у "пропажі" області вже отримав догану за своє недбальство. Відповідний текст з поясненням асоціація опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.
"Друзі, нам дуже прикро це констатувати, але в сувенірному календарі УАФ за минулий, 2022 рік, була допущена прикра помилка.
На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область. Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння!
Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам. Ще раз просимо пробачення, дякуємо за розуміння і бажаємо усім нам якнайменше помилок в житті та роботі!", – йдеться у повідомленні УАФ.
Микола Матвієнко на календарі / фото УАФ