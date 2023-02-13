У 2021 році УАФ випустила ексклюзивний календар на 2022 рік, який був приурочений до 30-річчя незалежності українського футболу. Гарна ідея була зіпсована прикрою помилкою, через яку на карті України зникла Закарпатська область.

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Втім, УАФ оперативно провела розслідування і знайшла винного у інциденті. Виявилося, що помилка була допущена дизайнером календаря. Винний у "пропажі" області вже отримав догану за своє недбальство. Відповідний текст з поясненням асоціація опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

"Друзі, нам дуже прикро це констатувати, але в сувенірному календарі УАФ за минулий, 2022 рік, була допущена прикра помилка.

На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область. Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння!

Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам. Ще раз просимо пробачення, дякуємо за розуміння і бажаємо усім нам якнайменше помилок в житті та роботі!", – йдеться у повідомленні УАФ.

Нагадаємо, що календар на 2022 рік мав показати єдність усіх регіонів України за допомогою національної збірної. На кожній сторінці була фотографія гравця головної команди країни, який представляв певний регіон України звідки він родом. Наприклад, Микола Матвієнко народився у Криму і в кутку сторінки на мапі України вказана його мала Батьківщина.

Микола Матвієнко на календарі / фото УАФ