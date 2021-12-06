Ймовірний пранк

У понеділок було опубліковано відео, де нібито спецслужби затримали Артема Мілевського в одному з київських ресторанів. Разом з ним затримали і його друга та футбольного агента Артема Панкова.

Детальніше З автоматами в ресторані: у центрі Києва затримали Артема Мілевського, – ЗМІ (відео)

Однак в СБУ свою причетність до нібито цього затримання спростовують

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. В будь-якому разі, співробітники СБУ там не залучені", — сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, форма та наліпки СБУ на "силовиках" не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.