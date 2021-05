Незрозуміло, як так вийшло, але там вирішили дослівно перекласти англійською прізвище Сирота. Так вийшов Alexander the Orphan. Переклад останнього слова з англійського – сирота.

Судячи з усього, для оформлення цієї сторінки, співробітники пресслужби УАФ просто копіювали прізвища гравців зі звітів про матчі, випадково копіюючи і "зайві" символи. Так з'явилися гравці "Ruslan Malinovskyi is playing", "Andrii Lunin," і "Taras Stepanenko played for the miners in this match".

Також Георгія Судакова в УАФ перейменували в Джорджа, замість правильного написання ім’я та прізвища футболіста — Heorhii Sudakov.



Сайт УАФ зганьбився з перекладом прізвищ на англійську мову / Фото: Скріншоти

Зверніть увагу! Зараз ці помилки вже виправили, але в той же час варто зазначити – на офіційному сайті УАФ немає функції перемикання між версіями на різних мовах.



Так що для того, щоб потрапити на версію англійською мовою потрібно або робити відповідний запит в пошук, або самому набрати URL-адресу в адресний рядок.