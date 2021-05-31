Непонятно, как так получилось, но там решили дословно перевести на английский фамилию Сирота. Так получился Alexander the Orphan. Перевод последнего слова с английского – сирота.
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Судя по всему, для оформления этой страницы, сотрудники пресс-службы УАФ просто брали фамилии игроков из отчетов о матче, случайно копируя и "лишние" символы. Так появились игроки "Ruslan Malinovskyi is playing", "Andrii Lunin," и "Taras Stepanenko played for the miners in this match".
Также Георгия Судакова в УАФ переименовали в Джорджа, вместо правильного написания имени и фамилии футболиста — Heorhii Sudakov.
Сайт УАФ опозорился с переводом фамилий на английский язык / Фото: скриншоты