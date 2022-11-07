У чемпіонаті Англії з футболу пройшло 15 турів, тобто менше половини дистанції. Втім у командах АПЛ сталась вже шоста тренерська відставка.

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На цей раз без роботи залишився коуч Саутгемптона Ральф Хазенхюттль. Керівництво вирішило попрощатись із австрійцем через невдалий виступ команди цього сезону.

Разом із Ральфом стан "святих" залишив його асистент Ріхард Кітцбілер. У останньому турі перед ЧС-2022 (в гостях проти Ліверпуля) тренувати команду буде іспанець Рубен Селлес.

Влітку клуб витратив близько 70 мільйонів євро на трансфери, але на даний момент Саутгемптон іде у зоні вильоту на 18 місці. Відставання від рятівної зони становить всього один бал. Команда програла 8 з 14-ти матчів.

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Чим запам'ятався Хазехюттль

Ральф прийшов у Саутгемптон у 2018 році і кожен сезон рятував команду від вильоту. Правда, приводів звільнити коуча у керівництва було чимало. Чого тільки коштують дві поразки по 0:9 – від Лестера у 2019 році та від Манчестер Юнайтед у 2021-му.

Раніше Хазенхюттль працював у Лейпцигу. Саме він вивів "биків" до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини, а на наступний рік одразу ж виграв срібні медалі Бундесліги.

Довідка. Хазенхюттль став вже шостим звільненим тренером АПЛ у цьому сезоні. Раніше свою роботу втратили Скотт Паркер (Борнмут), Томас Тухель (Челсі), Грем Поттер (Брайтон), Стівен Джеррард (Астон Вілла) та Бруну Лаже (Вулверхемптон).