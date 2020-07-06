"Барселона" перервали серію невдач, потопивши "Вільярреал": шедеври Суареса і Грізманна – відео
Каталонська "Барселона" 5-го липня здобула першу перемогу за три матчі чемпіонаті Іспанії. У 34 турі каталонці розгромили "Вільярреал".
Вільярреал – Барселона 1:4
Голи: Морено, 14 – Торрес, 3 (авт), Суарес, 20, Грізманн, 45, Фаті, 86
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"Барселона", яка попередні два матчі зіграла внічию, швидко взялася за справу у грі з "жовтою субмариною", пише 24 канал.
Уже на 3-й хвилині гри м'яч побував у сітці воріт Асенхо. Після прострілу з флангу Грізманн намагався переправити м'яч у ворота господарів п'ятою.
Французу допоміг захисник "Вільярреала" Торрес і спрямував м'яч у власні ворота.
Каталонський клуб контролював гру, але був вразливий до контратак. На 14 хвилині одна з таких стала фатальною. Після того, як Алькасер уникнув офсайду, він розгорнув стрімку атаку.
Удар Касорли голкіпер "Барселони" парирував, але Морено розстріляв тер Штегена з близької відстані – 1:1.
Через шість хвилин натиск "Барселони" завершився шедевром Луїса Суарес. Уругвайський нападник закрутив здалеку точно у "дев'ятку". А гол у роздягальню поклав Грізманн.
Антуан скористався дотепним пасом Мессі і закинув Асенхо за комірець.
Четвертий м'яч "Барселона" провела наприкінці гри. Діамант каталонців Фаті легко змістився з лівого флангу в центр і покотив м'яч низом повз голкіпера.
4:1 – важлива перемога "Барселони". За чотири тури до завершення чемпіонату "Барселона" програє лідеру "Реалу" 4 очки.
Вільярреал – Барселона: відеоогляд матчу