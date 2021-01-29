Титулований Сауль Альварес отримав ще одного суперника: дата бою

Мексиканський боксер Сауль Альварес не встиг провести бій з Авні Йилдиримом, як назвав чергового суперника. Після поєдинку наприкінці лютого Альварес проведе бій у травні проти Біллі Джо Сондерса.

Джерело: твіттер Майка Коппінджера

Інсайдер The Athletic Майк Коппінджер повідомив, що чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс і володар титулів WBC і WBA Сауль Альварес домовилися про поєдинок.

До слова Зірковий Канело визначився з наступним боєм: названі суперник і дата

За його інформацією, поєдинок повинен пройти в перших числах травня.

Якщо мексиканець у бою з Йилдиримом отримає травму, то бій з Біллі Джо Сондерсом буде відкладений на пізніший термін.

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