Невідомі дрони знову атакували Москву. У п'ятницю, 11 серпня, о 10:50 один з БПЛА вибухнув в районі Карамишевської набережної, повідомляє 24 Канал.

До теми "Ледь до нас не долетів": відео з безпілотником, який вибухнув у Москві

Момент вибуху безпілотника потрапив у трансляцію чемпіонату Росії з веслування. На відео видно, коли гребці долали дистанцію, у лівому куті картинки з'явилася яскрава "бавовна".

Відео вибуху беспілотника в трансляції

Пропагандистські ЗМІ повідомили про успішну роботу російського ППО. Інші джерела повідомляли, нібито дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби. Однак вибух свідчить про протилежне.

Мер Москви повідомив, що пошкоджень будівель далося уникнути. Також обійшлося без жертв. Проте чомусь одразу на місце події вирушили пожежні машини та катери швидкої допомоги.

Зазначимо, що вибухи в столиці Росії стали звичним явищем. Норвезький футболіст Матіас Норманн, який виступав в російському чемпіонаті, вирішив терміново покинути країну-агресора через постійні атаки дронів.