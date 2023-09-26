Поблажка терористам: УЄФА допустить дитячі команди з Росії до футбольних змагань попри війну

Європейський футбольний союз вважає, що російські діти не мають відповідати за війну. Про майбутнє українських дітей, які постраждали від ракет окупантів, УЄФА не думає у цьому питанні.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав накладати санкції на Росію. Команди не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Крок назустріч Росії

Не став виключенням і футбол. Ще у лютому минулого року УЄФА відсторонив всі російські клуби від єврокубків. Пізніше ж ФІФА не допустила Росію до матчів кваліфікації ЧС-2022.

Втім європейський футбольний орган вирішив зробити крок назустріч країні-агресорці. На своєму офіційному сайті УЄФА повідомив, що планує допустити російські команди віком до 17 років до міжнародних змагань.

Чому дітям можна?

Зазначається, що союз продовжує засуджувати Росію за воєнну агресію проти України і не має наміру повертати дорослі команди. Втім, на їх думку, "дії дорослих не мають позбавляти дітей права на міжнародний футбол".

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Очікується, що команди U-17 вже цього сезону будуть допущені до турнірів УЄФА. При цьому їм заборонять грати із російською символікою та гімном, а матчі проводитимуть на нейтральній території.

Відзначимо, що раніше президент УЄФА Александр Чеферін сказав, що Росія не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна. Правда, російським футболістам досі дозволено виступати у європейських командах.