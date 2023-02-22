Навіть нейтральні бачать зло: Швейцарія відмовилась від участі на ЧС з боксу через участь росіян

Вже вісім країн оголосили про бойкот змагання під егідою IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов. В організації вирішили, що російський прапор має бути на турнірах.

Від початку повномасштабної війни Росії проти Україну світовий спорт накладає санкції на представників країни-терористки. Росіянам або забороняють брати участь у змаганнях, або змушують виступати під нейтральним прапором.

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Однак відверту проросійську позицію демонструє Міжнародна федерація боксу (IBA). Там вирішили дозволити представникам РФ у своїх змаганнях виступати під прапором окупантів та слухати їх гімн в разі перемоги.

Однак цивілізований світ продовжує стояти на боці України. Кілька федерацій оголосили бойкот чемпіонату світу, який має пройти цього року. До них доєдналась навіть Федерація боксу Швейцарії.

Швейцарія — нейтральна країна, але нейтралітет не означає, що ми повинні бути сліпими чи не мати своєї думки. Це теж підтверджує рішення політичного керівництва Швейцарії. Невимовні страждання, які Росія завдає сусідній Україні протягом останнього року, неможливо описати словами. Це потрібно зневажати всіма силами. І оскільки спорт фінансується через політику, то не можна відокремити одне від іншого,

– йдеться у заяві президента федерація Андреаса Андерегга.

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Нагадаємо, що президентом Міжнародної федерації боксі є росіянин Умар Кремльов. Раніше про бойкот змагань IBA оголосили федерації боксу США, Канади, Чехії, Швеції, Великої Британії та Нідерландів.

Жіночий та чоловічик чемпіонати світу з боксу відбудуться навесні цього року. Перший пройде з 15 по 26 березня у Нью-Делі, тоді як другий – з 1 по 14 травня у Ташкенті.