Послали за кораблем: CAS відхилив позов Росії щодо призупинення членства в МОК через війну

Олімпійський комітет Росії включив до свого складу регіональні організації з окупованих українських регіонів. Це стало приводом для Міжнародного олімпійського комітету ввести проти терористів жорсткі санкції.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти росіян. Команди не допускають до змагань, а атлетів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Росіяни образились на МОК

У жовтні минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадив більш жорсткі санкції проти агресорів. Тоді організація оголосила про призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії (ОКР) у своєму складі.

Причиною такою радикального рішення стал включення до членів ОКР спортивних організацій з регіонів, яку Росія окупувала у України. У відповідь на призупинення членства терористи подали позов до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Але і найвища спортивна інстанція також стала на бік здорового глузду. CAS відхилив апеляцію росіян та затвердив, що МОК не порушував принципи законності та рівності під час прийняття рішення про призупинення діяльності ОКР.

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Рішення є остаточним, хоча у Росії ще є право подати позов у цивільні інстанції, а саме – до Федерального суду Швейцарії. Відзначимо, що призупинення членства позбавляє ОКР виплат з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Позиція МОК щодо російських спортсменів