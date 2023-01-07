Хай грають голими: Adidas відмовився вдягати збірну Росії через війну в Україні

Відомий німецький бренд не захотів бруднити своє ім'я контактами із дикими загарбниками. У 2023 році росіяни спробують знайти нового технічного спонсора.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України російський футбол зазнав серйозних санкцій від УЄФА та ФІФА. Місцеві клуби не допустили до єврокубків, а збірну дискваліфікували з відбору на ЧС-2022 та позбавили участі у кваліфікації Євро-2024.

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Ще у березні минулого року німецька компанія Adidas припинила співпрацю з командою Валерія Карпіна, яка тривала майже 15 років. Втім збірна окупантів продовжувала виступати у її формі у 2022 році.

Однак з нового року росіяни вже не будуть грати у екіпіровці відомого бренду. Про це заявив президент РФС Алєксандр Дюков в інтерв'ю російським засобам масової пропаганди.

Можна сказати впевнено, що у 2023 році ми не матимемо форми Adidas. Нового партнера оголосимо у першому кварталі. Наразі проводимо переговори, буде новий технічний спонсор,

– заявив Дюков.

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Відзначимо, що у 2022 році збірна Росії показала неймовірні результати, не програвши жодного матчу. У вересні підопічні Карпіна надвпевнено переграли потужну команду Киргизстану (2:1), а у листопаді героїчно відстояли нульові нічиї у матчах з Таджикістаном та Узбекистаном.

До слова, наприкінці минулого року росіяни планували вийти з УЄФА та перейти в азійську конфедерацію. Втім представники АФК не гарантували Росії місця у своїй спільноті, тому РФС вирішив номінально залишатися серед європейської цивілізації.