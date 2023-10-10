Не остання спроба Росії повернутися у великий футбол: в УАФ відреагували на рішення УЄФА

Українська асоціація футболу прокоментувала рішення УЄФА скасувати допуск юнацьких збірних Росії до змагань. Без сильної підтримки європейських країн було б важко досягти такого результату.

Керівництво УЄФА вирішила не псувати стосунки з європейськими асоціаціями, які виступили проти повернення Росії до великого футболу. Щоб загасити невдоволення, Виконком УЄФА оперативно скасував допуск країни-агресорки.

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Країна-терорист повинна нести відповідальність за злочини

Таким чином, російські збірні та клуби продовжують залишатися в повній ізоляції через криваву війну, яку розв'язало керівництво РФ проти України.

Українська асоціація футболу відреагувала на останнє рішення УЄФА та подякувала країнам, які рішуче виступили проти повернення Росії.

Ми вдячні всім нашим європейським партнерам, які підтримали наш протест проти допуску російських команд. Важливо, щоб країна-терорист несла повну відповідальність за свої злочини, у тому числі й у футбольному світі. Компромісів у цьому питанні бути не повинно. Ми маємо розуміти, що це може бути не остання спроба Росії повернути свої позиції на міжнародній футбольній арені. Тому ми готові в разі потреби і далі боротися за продовження ізоляції РФ,

– йдеться у заяві першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка.

Нагадаємо, що через повернення юнацьких збірних Росії до відбіркових змагань більше десятка країн заявили про бойкот матчів за участю країни-агресорки. Очевидно, що така безкомпромісна позиція остудила бажання УЄФА частково зняти бан з Росії.

. На Виконкомі УЄФА також були визначені країни, які прийматимуть чемпіонати Європи з футболу 2028 та 2032 роках. Євро-2028 прийматимуть футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Шотландії, Ірландія та Уельсу. А матчі ЧЄ-2032 відбудуться на аренах Італії та Туреччини.