Міжнародний олімпійський комітет, допустивши спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор, запустив ланцюгову реакцію з послаблення санкцій. Низка асоціацій швидко зорієнтувалися зміною політики до агресора.

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Нездорова тенденція послаблення санкцій до Росії та її сателітів

Особливо це стосується організацій, на які значно впливає Росія. Об'єднаний світ боротьби пом'якшив критерії допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Про це повідомляє офіційний сайт UWW.

Тепер борців з країн-терористок не допускатимуть до турнірів лише за наявності прямих доказів військової участі у війні проти України або публічні заяви (у письмовій чи усній формі – 24 Канал) на підтримку війни. Це ж стосується тренерів та персоналу збірних команд.

Якщо борці є представниками спортивних клубів російської загарбницької армії, або інших силових структур, то це не є підставою для заборони участі в турнірах. Крім того, UWW перегляне усі попередні випадки з відсторонення спортсменів згідно з новими критеріями.

Які санкції зберігаються