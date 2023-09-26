Аби не дискримінувати росіян: голова УЄФА видав ганебну заяву щодо зняття санкцій з команд з РФ

Александр Чеферін вважає, що російські діти не мають нести відповідальність за війну проти України. Саме тому УЄФА почав пом'якшувати санкції проти країни, яка вже роками вбиває українських дітей.

Російський футбол потрапив під тотальні санкції через розв'язану РФ війну проти України. Клуби виключені з міжнародних змагань, збірні також недопущені до кваліфікаційних турнірів на Євро та чемпіонат світу.

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Втім УЄФА вирішив зробити крок назустріч представникам країни-терористки. Європейський футбольний союз допустив до міжнародних змагань російські дитячі команди віком до 17 років.

Союз мотивував це тим, що діти не мають нести відповідальність за війну. Президент УЄФА Александр Чеферін прокоментував таке рішення організації.

Дискваліфікація УЄФА щодо російських дорослих команд відображає прагнення зайняти позицію, спрямовану проти насильства й агресії. УЄФА має твердий намір дотримуватися цієї позиції доти, доки не закінчиться війна і не буде відновлено мир. Однак, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо й не підтримуємо фундаментальне право на їхній всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх. Надаючи дітям можливість грати і змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо в те, що, як ми сподіваємося, стане яскравішим і здібнішим майбутнім поколінням і кращим завтрашнім днем,

– висловився словенець.

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УЄФА зазначив, що російські команди U-17 не матимуть права використовувати символіку Росії та її гімн. Крім того, матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.

Раніше Александр Чеферін запевняв, що Росія не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна. Як виявилось, це стосується лише дорослих команд. Хоча з такою тенденцією не варто дивуватись і подальшому пом'якшенню санкцій.