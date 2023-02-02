Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра вселив надію в українських прихильників цього виду спорту. Наставник розповів, що напередодні старту чемпіонату світу до команди доєдналась Дар'я Блашко, яка пропустила деякий час через коронавірус та запалення вестибулярного нерва.

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Санітра: Я впевнений, що вона буде готовою до чемпіонату світу

За його словами, потрібно декілька днів, щоб оцінити функціональний стан натуралізованої біатлоністки. Однак Санітра дає позитивні прогнози щодо її готовності до ЧС-2023, який відбудеться у німецькому Обергофі.

До нас приїхала з України Дар'я Блашко. На мою думку, мотивована і в хорошому стані. Думаю, що один-два дні нам знадобиться, щоб правильно визначити її фізичний стан. Але те, що бачив на тренуванні – я впевнений, вона буде готовою до чемпіонату світу так, щоб могла допомогти команді прямо там,

– сказав Санітра.

Також Юрай зізнався, що здивований системою відбору дівчат для участі на майбутньому чемпіонаті світу. Санітра не розуміє. за яким принципом головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко відбирає команду. Тому, чи буде виступати Блашко в Обергофі вирішуватиме виключного Кравченко.

Поки не говорив з Олександром Кравченком – це питання до нього, мені якось не зрозуміла система відбору до жіночої команди на чемпіонат світу. Тому питання, чи він включатиме її, – це до нього. Ми її готуємо до чемпіонату світу. Якщо тренер захоче включити у заявку, вона буде готова,

– додав Юрай Санітра.

Раніше Кравченко розповідав, що сумнівається в участі Блашко на змаганнях у Німеччині. Однак сама біатлоністка не планує закінчувати сезон достроково.

Зверніть увагу! Чемпіонат світу-2023, який прийме німецький Обергоф, стартує 8 лютого та триватиме до 19-го числа того ж місяця.

Хто вже увійшов склад України на ЧС-2023 з біатлону

Чоловіча та жіноча збірній України вже оголосили попередні склади учасників від нашої країни, які позмагаються на чемпіонаті світу. У склад жіночої команди увійшли досвідчені Олена Білосюк, Юлія Джима, а також Анна Кривонос, чемпіонка Європи Анастасія Меркушина та Любов Кип'яченкова.

На останнє місце Кравченко розглядає Олександру Меркушину, молодшу сестру Анастасії.

Із чоловічою командою ситуація якась менш заплутана. У складі увійшли: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Денис Насико.

На останнє місце серед чоловіків претендують Руслан Ткаленко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.