Відомий квінтет чоловіків
Українська збірна з біатлону визначилась із попередніми складами на чемпіонат світу-2023. Він відбудеться у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого).
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У чоловічу та жіночу команди потраплять по шість спортсменів, хоча одночасно на старт зможуть вийти лише четверо. Тренер чоловічої збірної поки назвав п'ятьох членів його команди:
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Денис Насико
Можливий дует сестер серед жінок
Також поки одне місце вакантне залишає і Олександр Кравченко, наставник команди жінок. Його мала б зайняти Дар'я Блашко, але вона відновлюється після запалення вестибулярного нерва. Тому склад жіночої збірної України виглядає так:
- Олена Білосюк
- Юлія Джима
- Анастасія Меркушина
- Анна Кривонос
- Любов Кип'яченкова
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На останнє місце серед чоловіків претендують Руслан Ткаленко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. У жінок же головною фавориткою на вакантну путівку до збірної є Олександра Меркушина, сестра Анастасії.