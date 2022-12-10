Без Підручного буде складно: Санітра оголосив склад на естафетну гонку

Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра поділився очікуваннями напередодні естафетної гонки у Хохфільцені. Українські біатлоністи вийдуть на старт о 14:40 за київським часом.

Збірна України продовжує виступ на другому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені. Сьогодні у жінок відбудеться гонка переслідування, а у чоловіків за програмою естафета.

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Без Підручного буде складно

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра прокоментував склад команди на естафетну гонку.

"Усі чудово розуміють, що без Підручного для мене як для тренера склад естафети правильно зробити складно. Ще й не в найкращому стані пробіг Цимбал, тому було дуже багато запитань щодо естафети.

Були різні варіанти: розглядали й естафету з Мандзином. Але такий варіант нам підійшов як найлогічніший.

Поставили так, щоб на початку були спортсмени, які можуть втримати контакт, а далі вже дивитимемося, як Цимбал відновиться після спринту на третій етап.

Ну, а для Лесюка це буде проба й велика школа. Він трохи піднявся, непогано рухався на трасі. Подивимося, як він впорається з цією позицією. На цю мить не маємо іншого складу естафети, тож поглянемо, чи підійде ця тактика", – сказав Санітра.

Тож збірна України виступить у естафетній гонці наступним складом:

9-1. Артем Прима

9-2. Антон Дудченко

9-3. Богдан Цимбал

9-4. Тарас Лесюк

Нагадаємо, капітан і лідер збірної України Дмитро Підручний переніс операцію на меніску. Тепер на Дмитра чекає тривале відновлення.