Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону зробить кілька змін у склад команди на четвертий етап Кубка світу, що відбудеться на початку січня в німецькому Обергофі. Про це розповів головний тренер Юрай Санітра.
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Санітра назвав склад збірної України на етап в Обергофі
Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко залишаться у складі основної команди. А за п'яте місце змагатимуться Артем Тищенко та Денис Насико у рамках чемпіонату України з біатлону.
"В Обергофі у найсильнішому складі пробіжимо естафету, а тоді робитиму ротацію на наступні етапи з Кубком IBU.
Буду дивитися на стан спортсменів на цей момент, що можна було зробити на чемпіонат Європи, де будуть представники команди "А" та команди "Б". У Рупольдингу та Антгольці буде достатньо можливостей показати себе якнайкраще", – розповів Юрай.
У межах етапу в Обергофі відбудуться дві особисті гонки – спринти та переслідування, а також класична естафета. Гонки пройдуть з 4 по 7 січня.