Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону произведет несколько изменений в состав команды на четвертый этап Кубка мира, который состоится в начале января в немецком Оберхофе. Об этом рассказал главный тренер Юрай Санитра.

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Санитра назвал состав сборной Украины на этап в Оберхофе

Важно. Дебютный вызов в этом сезоне на Кубок мира получит 20-летний Виталий Мандзин, выступавший в декабре на Кубке IBU и четырежды обновлявший личные рекорды на этом уровне. Не будет в команде Тараса Лесюка, который отправится на Кубок IBU.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко останутся в составе основной команды. А за пятое место будут конкурировать Артем Тищенко и Денис Насыко в рамках чемпионата Украины по биатлону.

"В Оберхофе самым сильным составом пробежим эстафету, а потом буду делать ротацию на следующие этапы с Кубком IBU.

Буду смотреть на состояние спортсменов в этот момент, что можно было сделать на чемпионат Европы, где будут представители команды "А" и команды "Б". У Рупольдинге и Антхольце будет достаточно возможностей показать себя как можно лучше", – рассказал Санитра.

В рамках этапа в Оберхофе пройдут две личные гонки – спринты и преследования, а также классическая эстафета. Гонки пройдут с 4 по 7 января.