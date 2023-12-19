Жіноча збірна України завершила виступи на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ленцергайде. Найкращим стартом етапу для команди стала гонка переслідування, за підсумками якої одразу дві українки заїхали у фінальні топ-12.
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Зоц підбив підсумки третього етапу Кубка світу
Старший тренер збірної Микола Зоц підбив підсумки етапу. Після першого триместру збірна України посідає дев'яте місце в жіночому заліку Кубка націй, який очолює збірна Норвегії.
"Звісно, я задоволений. Наразі до стабільності нам далеко. Та головне, що дівчата побачили, що вони можуть змагатися на цьому рівні та повірили у себе. Я гадаю, що перший етап ми виконали. Надалі потрібно продовжувати прогресувати.
Усе залежить від самих дівчат, тренерський штаб буде їм допомагати. Якщо буде характер, буде бажання рости далі, то будуть і результати", – сказав Зоц.