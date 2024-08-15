Відбув десятимісячну дискваліфікацію: стало відомо, коли Тоналі повернеться на поле

Майже одразу після переходу в Ньюкасл з Мілану Сандро Тоналі потрапив у гучний скандал. Італієць отримав дискваліфікацію від футболу на термін до десяти місяців.

Півзахисник збірної Італії та Ньюкаслу Сандро Тоналі відбуває покарання за те, що робив ставки на гру своєї колишньої команди. У англійському клубі заявили, коли футболіст зможе повернутись на поле.

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Повернення Тоналі у гру

Термін дискваліфікації Сандро Тоналі розпочався у жовтні 2023 року. Футбольна асоціація Англії також додала додаткові 2 місяці покарання для гравця після переходу до Ньюкаслу , але вони не входять до основного терміну.

Тоналі зможе знову приєднатися до команди в середу, 28 серпня, після завершення його 10-місячної заборони на участь в офіційних футбольних заходах. Клуб отримав офіційне повідомлення від Італійської федерації футболу, що дискваліфікація футболіста закінчується у вівторок, 27 серпня,

– йдеться у заяві Ньюкасла.

Сандро Тоналі приєднався до англійського колективу влітку 2023 року. З того часу і до дискваліфікації півзахисник зіграв 12 матчів у футболці "сорок" та відзначився 1 голом.



Раніше, повідомляли про те, що ексклуб італійця Мілан знав про залежність футболіста, але не розповіли про це представникам Ньюкасла під час трансферу. Контракт півзахисника "сорок" дійсний до 2028 року.