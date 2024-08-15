Півзахисник збірної Італії та Ньюкаслу Сандро Тоналі відбуває покарання за те, що робив ставки на гру своєї колишньої команди. У англійському клубі заявили, коли футболіст зможе повернутись на поле.

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Повернення Тоналі у гру

Термін дискваліфікації Сандро Тоналі розпочався у жовтні 2023 року. Футбольна асоціація Англії також додала додаткові 2 місяці покарання для гравця після переходу до Ньюкаслу , але вони не входять до основного терміну.

Тоналі зможе знову приєднатися до команди в середу, 28 серпня, після завершення його 10-місячної заборони на участь в офіційних футбольних заходах. Клуб отримав офіційне повідомлення від Італійської федерації футболу, що дискваліфікація футболіста закінчується у вівторок, 27 серпня,

– йдеться у заяві Ньюкасла.

Сандро Тоналі приєднався до англійського колективу влітку 2023 року. З того часу і до дискваліфікації півзахисник зіграв 12 матчів у футболці "сорок" та відзначився 1 голом.



Раніше, повідомляли про те, що ексклуб італійця Мілан знав про залежність футболіста, але не розповіли про це представникам Ньюкасла під час трансферу. Контракт півзахисника "сорок" дійсний до 2028 року.