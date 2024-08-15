Учора, 14 серпня, відбувся матч між Реал Мадридом та Аталантою за Суперкубок УЄФА. "Вершкові" у другому таймі двічі вразили ворота "бергамасків" та підтвердили звання найкращого клубу Європи, а Мбаппе відкрив лік своїм голам у футболці мадридців, пише 24 канал.

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Ще один трофей для Флорентіно Переса

За своєї каденції у "Королівському клубі" Флорентіно Перес здобув 36-й трофей. Це найкращий показник у історії мадридського гранду.

Президент Реала управляв командою з 2000 по 2006 роки, а після того у 2009-му році повернувся до "вершкових", щоб урятувати клуб, після невдалого правління Рамона Кальдерона.

До слова. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін здобув 10-й у ювілейний трофей у футболці Реала.

За час керування 77-річного іспанця мадридським колективом, вони здобули – 7 кубків Ліги чемпіонів, 5 трофеїв клубного чемпіонату світу, стали 7-разовими переможцями Ла Ліги. Також "вершковим" тричі підкорився кубок іспанії, 7 разів Суперкубок Іспанії та 6 Суперкубків УЄФА.