Має ігрову залежність: півзахисника Ньюкасла та збірної Італії дискваліфікували

Сандро Тоналі порушив правила боротьби з букмекерством. Через це він отримав дискваліфікацію на декілька місяців.

Сандро Тоналі повернеться на поле наприкінці серпня, після закінчення дискваліфікації, накладеної на нього FIGC. Представники англійських асоціацій вирішили не продовжувати італійські санкції, обмежившись лише двомісячною дискваліфікацією гравця.

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Причини дискваліфікації Тоналі

Італійський футболіст повідомив, що з 12 серпня до 12 жовтня здійснив 50 порушень. Він заперечує ставки на матчі Ліги чемпіонів або неанглійських футбольних клубів. Тоналі тричі ставив на результат своєї команди в букмекерській системі, в четвертому випадку він поставив на перемогу Ньюкасла над Манчестер Сіті 27 вересня.

Гравець зазначив, що не пам'ятає точної суми ставок, але він ніколи не ставив понад 10 тисяч євро. Також Тоналі заявив, що грав не з метою виграти, він просто страждає від ігрової залежності.

Незалежна комісія, яка оцінювала його справу, вирішила, що хоча Сандро Тоналі вчинив серйозні порушення, вони не були такими, щоб він заслуговував на подальші санкції. Гравець зможе повернутися на поле вже 30 серпня, проте його дискваліфікація не поширюється на Євро-2024.

Також футболісту призначили штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Кар'єра Сандро Тоналі: головне

Вихованець юнацьких команд П'яченца та Брешія. В складі другого дебютував у 2017 році в Серії В, а в наступному році забив дебютний гол.

Восени 2018 року за ним почали стежити клуби АПЛ. Серед них було Челсі, однак Тоналі забажав лишитись в Брешії і згодом допоміг їй вийти в Серію А.

У 2020 році на правах оренди перейшов у Мілан, у якому виступав до 2023 року.

Влітку 2023 року перейшов у Ньюкасл, але в жовтні вже був дискваліфікований на 10 місяців за ставки.

У сезоні-2023/2024 Сандро Тоналі зіграв за Ньюкасл 12 матчів, у яких забив один гол. Всього він провів на полі 692 ігрових хвилини.