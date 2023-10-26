Шанс для України: зірка збірної Італії не поїде на Євро через річну дискваліфікацію через ставки

Цього літа Сандро Тоналі переїхав в АПЛ за солідну суму, але більшу частину цього сезону італієць буде змушений пропустити. Більш того, хавбек не допоможе своїй національній команді у відборі на чемпіонат Європи та самому турнірі.

Цього місяця в італійському футболі розгорівся грандіозний скандал. Чимало відомих гравців були звинувачені у ставках на матчі за своєї участі.

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Тоналі попався на ставках

Згідно з правил ФІФА та Федерації футболу Італії, жоден із футболістів не має права робити ставки на будь-які матчі. Саме на цьому попався лідер збірної Італії Сандро Тоналі.

23-річного хавбека Ньюкасла звинуватили у нелегальних ставках, йому загрожувало близько п’яти років дискваліфікації. Втім Сандро пішов на угоду з федерацією, визнавши своє порушення.

М’яка дискваліфікація в обмін на угоду

Це дозволило йому суттєво скоротити термін бану. Федерація футболу Італії офіційно повідомила, що Тоналі відсторонений від футболу на 10 місяців.

Крім того, Сандро зобов’язали пройти курс лікування від лудоманії (залежність від азартних ігор) строком на 8 місяців. Тако італієць має провести 16 публічних виступів щодо шкоди від цієї проблеми.

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Тоналі пропустить Євро-2024

Таким чином, Тоналі має повернутися на поле у серпні 2024 року. Це виключає його участь у залишку цього сезону АПЛ. Ба більше, Сандро не допоможе Італії у відбірковому матчі на Євро з Україною у листопаді.

При цьому навіть на сам чемпіонат Європи, якщо "Скуадра Адзура" туди пройде, Тоналі не поїде. Нагадаємо, що раніше за аналогічними звинуваченнями був відсторонений на сім місяців півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі.

Хто такий Сандро Тоналі